الصين: تايوان قد تصبح “مهملة” إذا فاز ترامب برئاسة أمريكا

بكين: أشارت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء إلى أنه إذا فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فإنه قد “يهمل” تايوان نظرا لأن الولايات المتحدة تسعى دائما إلى اتباع سياسة “أمريكا أولا”.

أدلى المرشح الجمهوري ترامب بعدة تعليقات خلال حملته الانتخابية قال فيها إن تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها يجب أن تدفع مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة بسرقة الأنشطة الأمريكية في مجال أشباه الموصلات.

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية ضخمة على الصين إذا “دخلت إلى تايوان” وإن تايوان عليها أن تدفع مقابل حمايتها.

ولدى سؤالها عن تلك التصريحات، قالت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، إن شعب تايوان لديه فهم واضح للسياسة الأمريكية.

وأضافت في إفادة صحافية دورية: “سواء كانت الولايات المتحدة تحاول حماية تايوان أو الإضرار بها، أعتقد أن معظم مواطنينا في تايوان لديهم بالفعل حكم عقلاني ويعرفون بوضوح تام أن ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو دائما أمريكا أولا”، في إشارة إلى تعبير شائع يستخدمه ترامب حول إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية.

وأضافت أن الشعب التايواني يعرف أن “تايوان قد تتحول في أي وقت من بيدق إلى طفل مهمل”، دون ذكر اسم ترامب بشكل مباشر.

وواشنطن ملزمة قانونا بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها حتى مع عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبيه.

وفي مقابلة بداية هذا الأسبوع، كرر ترامب ادعاءاته بشأن “سرقة” تايوان لأنشطة أعمال الرقائق الأمريكية وضرورة أن تدفع مقابل حمايتها.

(رويترز)