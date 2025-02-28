الصين تبدي اعتراضها على أحدث تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

بكين: قالت الصين اليوم الجمعة إنها تعارض التهديد الأحدث من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية 10 بالمئة على الواردات الصينية بسبب تدفق مواد مخدرة تسبب الوفاة إلى الولايات المتحدة، متهمة البيت الأبيض “بإلقاء اللوم على الآخرين” واتخاذ خطوات لزعزعة استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وقال ترامب أمس الخميس إن رسومه الجمركية المقترحة البالغة 25 بالمئة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلى جانب رسوم إضافية 10 بالمئة على الواردات الصينية.

وتأتي الرسوم الجمركية الصينية الجديدة، التي تضاف إلى رسوم بنسبة 10 بالمئة أيضا فرضت في الرابع من فبراير شباط، قبيل بدء الاجتماعات البرلمانية السنوية للصين يوم الأربعاء، وهي فعالية سياسية يجري الترتيب لها بعناية ومن المتوقع أن تكشف بكين خلالها عن أولوياتها الاقتصادية الرئيسية لعام 2025.

ويترك إعلان ترامب لبكين أقل من أسبوع لنشر تدابير مضادة، في وقت تظهر فيه إدارته مؤشرات على موقف مستمر في التشدد تجاه منافستها الاستراتيجية على الرغم من التراجع عن تهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة عندما تولى ترامب منصبه.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان “قالت الصين مرارا إن الرسوم الجمركية أحادية الجانب تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض نظام التجارة متعدد الأطراف”.

وأضاف “الصين لديها واحدة من أكثر سياسات مكافحة المخدرات صرامة ودقة في التنفيذ في العالم. وهذه المرة، تهدد (الولايات المتحدة) مرة أخرى بفرض رسوم جمركية إضافية. ومثل هذا السلوك لا يعدو كونه ’إلقاء اللوم على الآخرين والتهرب من المسؤولية’ وهو ما لا يساعد في حل المشكلات”.

(رويترز)