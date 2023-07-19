الصين تتجه لبيع القطن من احتياطيات الدولة.. والحر الشديد يهدد الإمدادات

بكين: أعلنت الصين أنها ستبيع القطن من احتياطها الرسمي، ما يعكس مخاوف من أن يعيق الحر القاسي عملية الإمداد.

وقالت الشركة الوطنية الصينية لاحتياطيات القطن في بيان عبر تطبيق “وي تشات” في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن المبيعات سوف ترتفع باتجاه نهاية تموز/يوليو للوفاء بالطلب من شركات النسيج.

ويزرع نحو 90% من القطن الصيني في منطقة شينجيانغ بأقصى شمال غربى البلاد. والمحصول هناك معرض للخطر من درجات الحرارة المرتفعة، بعد أشهر من الطقس البارد الذي عرقل الحصاد. وقد يضطر بعض المزارعين إلى التحول إلى زراعة الحبوب بسبب حملة لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال مركز معلومات القطن الوطني الصيني في تقرير أواخر الشهر الماضي، إن إنتاج القطن من المرجح أن يتراجع بواقع 5ر13% العام الجاري جراء الانخفاض في المساحات والمحصول.

يشار إلى أن الصين أكبر منتج للنسيج في العالم، كما أنها أحد أكبر مستوردي القطن. وفي حين إنها يمكن أن تعزز شراء الإمدادات الأجنبية لسد العجز المحلي في الإنتاج، فإن الاقتصاد العالمي المتباطئ قد يقلل الحاجة إلى فعل هذا العام الجاري.

(د ب أ)