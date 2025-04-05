سياسة | دولي

الصين تتعهد بإجراءات حاسمة للرد على الرسوم الأمريكية

منذ 55 دقيقة

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بكين: تعهدت الصين باتخاذ إجراء حاسم للدفاع عن اقتصادها، بعد يوم من الكشف عن رسوم جمركية على البضائع الأمريكية والقيود على تصدير المعادن النادرة في رد فعل على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

 وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، أن بكين ستواصل اتخاذ “إجراءات حاسمة” لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الأخرى.

 وأعلنت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الجمعة عن فرض رسوم بنسبة 34 % على جميع الواردات من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل/ نيسان، في تطابق مع مستوى ما يطلق عليه رسوم ترامب المتبادلة على البضائع الصينية.

وأعلنت السلطات في بكين عن عدة إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض قيود فورية على تصدير سبعة أنواع من المعادن النادرة.

 (د ب أ)

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