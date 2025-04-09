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الصين تتعهد “بالنضال حتى النهاية” ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

منذ 13 دقيقة

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بانكوك: تعهدت الصين مجددا، في تقرير مطول الأربعاء، “بالنضال حتى النهاية” ضد رسوم دونالد ترامب الجمركية، مؤكدة أن التجارة بين البلدين متوازنة مع دخول رسوم جمركية بنسبة 104% على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

ورفضت الحكومة الصينية الإفصاح عما إذا كانت ستتفاوض مع البيت الأبيض، فيما بدأت العديد من الدول الأخرى في التفاوض.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان قدمت فيه التقرير: “إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة تصعيد قيودها الاقتصادية والتجارية، فإن الصين لديها الإرادة القوية والوسائل الوفيرة لاتخاذ التدابير المضادة اللازمة والنضال حتى النهاية”.

وأعلنت الصين يوم الجمعة الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة، وضوابط تصدير على المعادن الأرضية النادرة، ومجموعة من التدابير الأخرى، ردا على رسوم ترامب الجمركية في “يوم التحرير”. ثم أضاف ترامب المزيد من الرسوم الجمركية بنسبة 50% على البضائع القادمة من الصين، حيث أعلن أن المفاوضات مع الصينيين قد انتهت.

وحتى الآن، لم تبد الصين أي اهتمام بالتفاوض مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الأربعاء، “إذا أرادت الولايات المتحدة حقا حل القضايا من خلال الحوار والمفاوضات، فعليها تبني موقف المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.

(أ ب)

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