الصين تتعهد بتعميق التجارة والاستثمار مع روسيا رغم الانتقادات الغربية

بكين: حثت الصين، الثلاثاء، على زيادة التواصل عبر الحدود مع روسيا وتعميق التعاون المتبادل في مجالات التجارة والاستثمار، في الوقت تتعهد فيه الدولتان الحليفان بتوثيق العلاقات الاقتصادية رغم معارضة الغرب بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا العام الماضي.

وأجرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي محادثات “متعمقة” حول التعاون الاقتصادي مع وزير التجارة الصيني في بكين يوم الثلاثاء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى موسكو لإجراء محادثات استراتيجية أدت إلى تأكيد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بكين الشهر المقبل.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو خلال محادثات بكين إن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الروسي يزداد عمقا و”صلابة” في ظل “التوجيه الاستراتيجي” لرئيسي البلدين، وفقا لبيان صادر عن وزارته.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني وخضوع روسيا لعقوبات غربية، اعتمدت موسكو على حليفتها بكين للحصول على الدعم الاقتصادي، مستفيدة من الطلب الصيني على النفط والغاز وكذلك الحبوب.

ورفضت بكين الانتقادات الغربية لشراكتها المتنامية مع موسكو في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا. وتصر على أن العلاقات لا تنتهك الأعراف الدولية، وأن الصين لديها حق التعاون مع أي دولة تختارها.

(رويترز)