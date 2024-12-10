الصين تتفوق على الاتحاد الأوروبي في طلبات براءات اختراع تكنولوجيا شبكات الطاقة

برلين: أظهرت دراسة لمكتب براءات الاختراع الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية تفوق الصين على الاتحاد الأوروبي كأكبر مقدم لطلبات الحصول على عائلات براءات اختراع دولية في قطاع تكنولوجيا شبكات الطاقة.

يعود ارتفاع عدد طلبات براءات الاختراع بعد سنوات من الركود، إلى نمو الابتكار في الصين. وتشير عائلة براءة الاختراع إلى طلب للحصول على براءة اختراع لتقنيات مرتبطة يتم تقديمه في عدة دول.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الصين تقود النمو في ابتكارات البنية التحتية الحيوية، وتزيد الضغوط التنافسية على المناطق الأخرى.

وخلال الفترة من 2011 إلى 2022، أصبحت الصين في المركز الرابع عالميا من حيث عدد براءات الاختراع التي تحصل عليها بحصة قدرها 12% من إجمالي الرقم العالمي. وفي المركز الثالث جاءت الولايات المتحدة بحصة قدرها 20% في حين احتل الاتحاد الأوروبي واليابان المركزين الأول والثاني بحصة قدرها 22% لكل منهما.

في الوقت نفسه عكس ترتيب الشركات وفقا لعدد براءات الاختراع، نفس ترتيب الدول، حيث احتلت سيمنس من ألمانيا و”أيه بي بي” من سويسرا وجنرال إلكتريك من الولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد براءات الاختراع في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة. وتلى ذلك 5 شركات من اليابان ثم جاءت هواوي الصينية في المركز الـ12 عالميا.

(د ب أ)