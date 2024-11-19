الصين تتهم مجلس الأمن بعدم أداء واجبه تجاه القضية الفلسطينية

إسطنبول: قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، إن مجلس الأمن لم يتمكن من أداء واجباته بفعالية تجاه القضية الفلسطينية ولم يستطع الرد على توقعات المجتمع الدولي.

وأوضح جونغ في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، الإثنين، أن سبب ذلك يعود إلى اتخاذ أحد الأعضاء الدائمين مواقف مخالفة لتطلعات المجتمع الدولي، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض “فيتو” بشكل مستمر، يجعل مجلس الأمن الدولي ضعيفاً وغير قادرة على اتخاذ القرارات.

ودعا المندوب الصيني جميع الأعضاء إلى دعم مجلس الأمن الدولي من أجل التوحد واتخاذ إجراء قوي.

وشدد على ضرورة إرساء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون أي شروط مسبقة.

وتابع: “على إسرائيل أن تتخلى عن استخدام القوة، وتتوقف عن انتهاكاتها تجاه دول مثل لبنان وسوريا وإيران”.

وأكد أن الصين تشعر بالقلق حيال تمركز القوات الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة.

(الأناضول)