الصين تجدد رفضها خطة ترامب للاستيلاء على غزة

بكين: جددت الصين معارضتها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتوطين الفلسطينيين في دول مجاورة مثل مصر والأردن.

وأكد متحدث وزارة الخارجية الصينية غو جياكون بمؤتمر صحافي، الأربعاء، أن الصين تدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة.

وقال: “غزة ملك للفلسطينيين وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ونحن نعارض التهجير القسري للشعب الفلسطيني”.

وأعرب عن اعتقاده أن مبدأ “فلسطين يحكمها الفلسطينيون” يجب أن يشكل أساس إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

وشدد على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى دورًا بناءً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، وتشجيع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بقطاع غزة، وذلك في ظل الظروف الراهنة.

والسبت، أكد نائب وزير الخارجية الصيني شين شياو دونغ رفض خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين.

وأكد نائب الوزير أن كافة الترتيبات المتعلقة بمستقبل غزة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، وأن تتوافق كافة خطط الحكم في غزة بعد الحرب مع مبدأ “فلسطين يحكمها الفلسطينيون”.

وكشف ترامب، في مؤتمر صحافي مع نتنياهو بالبيت الأبيض في 4 فبراير/ شباط الجاري، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

(الأناضول)