الصين تحتج على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان

بكين: قالت وزارة الدفاع الصينية الثلاثاء إنها قدمت احتجاجات شديدة للولايات المتحدة حول حزمة مساعدات من الأسلحة قدمتها لتايوان.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن الصين تحث الولايات المتحدة على وقف جميع أشكال “التواطؤ العسكري” مع تايوان.

وأضاف أن “جيش التحرير الشعبي يولي اهتماما وثيقا بالوضع في مضيق تايوان، ويبقى دائما في حالة تأهب قصوى”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الجمعة الماضية، عن مساعدة عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان، باستخدام سلطة من الكونغرس تسحب الأسلحة مباشرة من المخزونات الأمريكية.

وتشمل حزمة المساعدات قدرات الاستخبارات والمراقبة وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS) والأسلحة النارية والصواريخ.

(رويترز)