الصين تحث الاتحاد الأوروبي على أن يكون “موضوعيا وعادلا” بشأن قضية بحر الصين الجنوبي

بكين: حثت الصين الاتحاد الأوروبي على أن يكون “موضوعيا وعادلا” وحذرا في أقواله وأفعاله بشأن قضايا في بحر الصين الجنوبي بعد أن علق التكتل على حادث وقع في مطلع الأسبوع.

وذكر بيان للبعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أن الصين قالت إنها “مستاءة بشدة” بسبب “اتهامات” الاتحاد الأوروبي لها بشأن هذه القضية.

وقالت إن “الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي وليس له الحق في توجيه أصابع الاتهام في هذه القضية”.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الأحد إنه يندد بالإجراءات الخطيرة التي اتخذتها سفن خفر السواحل الصينية ضد العمليات البحرية الفلبينية المشروعة في بحر الصين الجنوبي.

(رويترز)