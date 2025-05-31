الصين تحذر الولايات المتحدة من “اللعب بالنار” بشأن تايوان

بكين: حذرت الصين الولايات المتحدة السبت من “اللعب بالنار” في قضية تايوان، واكدت أنها قدمت “احتجاجات” لدى واشنطن إثر الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خلال منتدى أمني في سنغافورة.

وحذّر هيغسيث من أن الصين “تستعد” لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، متعهدا أن تبقى الولايات المتحدة بجانب حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونبه الى أن الجيش الصيني يعمل على بناء قدراته لاجتياح تايوان “ويتدرب” على ذلك فعليا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها “قدمت احتجاجات رسمية الى الطرف الأمريكي” على تصريحات هيغسيث، مبدية “أسفها الشديد” لمواقفه.

واضافت الخارجية “على الولايات المتحدة ألا تحاول استخدام قضية تايوان ورقة مساومة لاحتواء الصين وعليها ألا تلعب بالنار”.

ولم ترسل بكين وزير دفاعها دونغ جون لتمثيلها في منتدى سنغافورة، ووصفت قضية تايوان بأنها “شأن داخلي” لا يحق لدول أجنبية التدخل فيه.

كذلك، اتهم هيغسيث بكين بأنها “تصادر أراضي وتحولها للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني” في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على هذا المسطح المائي الذي يمرّ عبره نحو 60 في المئة من التجارة البحرية، رغم حكم قضائي دولي يعتبر أن لا أساس قانونيا لهذا المطلب.

ونفت وزارة الخارجية الصينية وجود أي مشكلة على صعيد الملاحة في الممر المائي.

وصرح متحدث باسم الخارجية بأن الصين “ملتزمة حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بحسب القانون”.

واتهمت بكين الولايات المتحدة بتحويل منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى “برميل بارود” عبر نشر أسلحة في بحر الصين الجنوبي.

(أ ف ب)