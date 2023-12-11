الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة

جنيف: دعت الصين يوم الأحد إلى هدنة في قطاع غزة والاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة هناك، مؤكدة أن السبيل الرئيسي للخروج من هذا الصراع يكمن في حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن تشن شو، رئيس البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، شدد على الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد للعنف. جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال تشن إن الصين، التي تشعر بقلق بالغ إزاء تجدد العنف في قطاع غزة، تدعو أطراف الصراع إلى ضبط النفس وتوفير فرص السلام ومنح الناس السلام والاستقرار.

وأضاف أن الصين تدعو المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تتمتع بنفوذ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية-الإسرائيلية، إلى لعب دور مسؤول في تعزيز وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وحماية حقوق المدنيين في العيش والصحة.

وأضاف السفير أن حل الأزمة الصحية له أهمية قصوى، قائلا إنه يجب على جميع الأطراف ألا تدخر جهدا لضمان سلامة الطواقم الطبية والمرافق الصحية. وقال إنه من الضروري دعم فلسطين في إعادة بناء البنية التحتية الطبية وتطوير الصحة العامة.

وشدد تشن على أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي للخروج من الأزمة الحالية ، وأنه يجب استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية على الفور.

(د ب أ)