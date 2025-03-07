سياسة | دولي

الصين تدعو إلى “وقف إطلاق نار كامل ودائم” في غزة

7 - مارس - 2025

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بكين:  دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة إلى وقف “دائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث تسري هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في بكين “إذا كانت القوى الكبرى تهتم حقا بسكان غزة، فعليها أن تروج لوقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2025 الساعة 4:00 ص

    إذن ما على الصين سوى استخدام نفوذها لصالح فلسطين بالأفعال لا بالاقوال 😎☝️

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  2. يقول مغربي حر:
    مارس 7, 2025 الساعة 8:01 ص

    الصين تدعوا كما يدعوا الاوروبيين و الامريكان و الروسيين و لن يعملوا شيء لقضية فلسطين مجرد كلام .امريكا توفي بكلامها مع الصهاينة في اسراءيل بمدهم بالاموال و الأسلحة و روسيا و الصين مجرد كلام لا يهمهم المسلم في اعماق قلوبهم يكرهون الاسلام و المسلمين .

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