الصين تدعو إلى “وقف إطلاق نار كامل ودائم” في غزة

بكين: دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة إلى وقف “دائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث تسري هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في بكين “إذا كانت القوى الكبرى تهتم حقا بسكان غزة، فعليها أن تروج لوقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية”.

(أ ف ب)