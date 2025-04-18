الصين ترفض اتهامات أوكرانيا بأنها تزود روسيا بالأسلحة

بكين: أكدت الصين الجمعة أنها لم تزود روسيا “أسلحة فتاكة” في الحرب في أوكرانيا رافضة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بهذا الشأن.

ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه كييف انتقاداتها لبكين.

واتهم فولوديمير زيلينسكي الخميس الصين بـ”تزويد روسيا أسلحة والمشاركة في إنتاج بعض الأسلحة” على الأراضي الروسية.

ولم يفصل الرئيس الأوكراني اتهاماته لكنه أشار إلى “البارود والمدفعية” مؤكدا كشف المزيد من المعلومات “الأسبوع المقبل”.

اتهم فولوديمير زيلينسكي الخميس الصين بـ”تزويد روسيا أسلحة والمشاركة في إنتاج بعض الأسلحة” على الأراضي الروسية

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان “لم تزود الصين أسلحة فتاكة يوما إلى أي طرف في النزاع وتفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج” أي المدني والعسكري سواء.

وقال خلال المؤتمر الصحافي المنتظم “يدرك الطرف الأوكراني ذلك تماما وذكرت علنا أن معظم قطع غيار الأسلحة التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى”.

وأكد أن “الصين تعارض بشدة الادعاءات التعسفية والمناورات السياسية”.

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي أنها اعتقلت مواطنين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي وكان زيلينسكي اتهم الصين بـ “التورط” في النزاع وهي اتهامات نفتها بكين ووصفتها بأنه “لا أساس لها”.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن “مئات” المواطنين الصينيين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا.

وتدعو الصين بانتظام إلى محادثات سلام واحترام وحدة أراضي كل البلدان بما فيها أوكرانيا.

لكنها لم تدن روسيا قط وعززت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

والصين متهمة بمساعدة الروسية في التحايل على العقوبات الغربية من خلال السماح لها بالحصول على المكونات التكنولوجية اللازمة لإنتاج المعدات الحربية.

وهي المرة الأولى التي يتهم فيها فولوديمير زيلينسكي الصين مباشرة بتزويد موسكو أسلحة.

(أ ف ب)