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الصين ترفض بشدة القيود الأمريكية المعدلة على تصدير الرقائق

1 - أبريل - 2024

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بكين: أعربت الصين عن رفضها الشديد لأحدث القواعد الأمريكية المعدلة بشأن تصدير أشباه الموصلات، قائلة إنها ستؤدي إلى تعطيل سوق أشباه الموصلات العالمية وكذلك التعاون بين الشركات.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن وزارة التجارة الصينية قولها يوم الأحد إن أحدث تعديل لضوابط تصدير أشباه الموصلات جاءت بعد أقل من ستة أشهر من تقديم الولايات المتحدة القواعد في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها، لكن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن القومي وقامت بمراجعة القواعد بشكل تعسفي لتشديد إجراءات الرقابة، ووضع المزيد من العراقيل أمام التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن قطاع أشباه الموصلات أصبح شديد العولمة بعد عقود من النمو وهذا نتيجة لقانون السوق واختيار الشركات.

وأضافت الوزارة أن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية لأشباه الموصلات وسلسلة التوريد.

(د ب أ)

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