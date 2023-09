الصين تستدعي السفيرة الألمانية احتجاجاً على وصف رئيسها بـ”الديكتاتور”: انتهاك خطير لكرامتنا- (فيديو)

بكين: استدعت الصين السفيرة الألمانية لدى بكين، باتريشيا فلور، لإدانة وصف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مؤخراً على التلفزيون الأمريكي للرئيس شي جين بينج بأنه “ديكتاتور”.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين، مساء الإثنين، استدعاء السفيرة لعقد اجتماع، يوم الأحد.

وعلقت بيربوك على حرب روسيا في أوكرانيا، وعن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، في 14 أيلول/سبتمبر، بينما كانت في تكساس.

German Foreign Minister Annalena Baerbock calls Chinese President Xi Jinping a DICTATOR on live news.

