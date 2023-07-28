الصين: تسهيلات تمويل لدعم القطاع العقاري وتخفيضات ضريبية لإنعاش سوق الأسهم

■ بكين – د ب أ: طالبت الحكومة الصينية شركات التطوير العقاري بتخفيف شروط تمويل الرهن العقاري وإلغاء القواعد التي كانت تستبعد بعض الأشخاص من الحصول على قروض بالفوائد المخفضة التي يستفيد منها من يشتري مسكناً لأول مرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ دعا خلال اجتماع مع شركات تطوير عقاري وتشييد إلى اعتبار مشتريي المساكن الذين حصلوا على قروض تمويل عقاري وسددوها تماماً، مشترين لأول مرة وبالتالي يمكنهم الاستفادة من الفوائد المخفضة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الخطوة هي أحدث محاولة من جانب السلطات الصينية لدعم السوق العقارية في البلاد والتي تعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعا الوزير إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات مثل تقليل قواعد الأقساط التنازلية وتقليل فوائد التمويل العقاري على من يشتري مسكن لأول مرة.

ووفقا للقواعد الحالية فإن اي مشتر مسكن لديه سجل تمويل عقاري ولا يمتلك مسكناً، مازال يخضع للقواعد التي تُلزمه بدفعة أولى أعلى من تلك التي يدفعها المشتري الذي لا يمتلك مسكناً وليس له سجل تمويل عقاري عند الحصول على التمويل. كما يتم تطبيق قواعد أشد صرامة على من يطلب قرضاً عقارياً لشراء مسكن ثانٍ.

وقال الوزير أن الحكومة تدعم «بقوة» الطلب على شراء المساكن وسد الاحتياج الأساسي لمسكن أفضل، كما دعا إلى منح الأشخاص الذين يجددون مساكنهم أو يغيرونها إعفاءات من الضرائب والرسوم.

وفي الشهر الماضي قالت مصادر مُطَّلِعة أن الصين تبحث اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات لديها، بعدما أخفقت السياسات الحالية في إنعاش هذا القطاع الاقتصادي المتداعي في البلاد، مضيفة أن الجهات الرقابية في الصين تدرس خفض قيمة الدفعات المبدئية لصفقات شراء العقارات في بعض الأحياء غير الأساسية في المدن الرئيسية، وخفض عمولات الوكلاء في المعاملات المالية، وتخفيف قيود مشتريات العقارات تحت إشراف مجلس الدولة.

ورغم أن قطاع العقارات في الصين تجنب الانهيار خلال الفترة الماضية، إلا أنه مازال يشكل أزمة بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتجددت مؤشرات الضعف في سوق العقارات، حيث تباطأ معدل نمو مبيعات المنازل في أيار/مايو الماضي إلى 6.7% فقط، مقابل 29% في الشهرين السابقين عليه.

من جهة ثانية تجري هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مشاورات مع شركات الوساطة المالية حول الإجراءات الممكنة لإنعاش الأسهم الصينية في ظل مؤشرات على سعي بكين لاستعادة ثقة المستثمرين.

وذكرت مصادر مُطَّلِعة أن الهيئة الصينية عقدت خلال الأسبوع الحالي اجتماعاً مع عدد محدد من شركات الوساطة لمعرفة رأيها، مضيفة أن من بين الإجراءات التي اقترحتها الشركات كانت خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم وتخفيض وتيرة الطروحات العامة الأولية للمساعدة في توفير السيولة النقدية في السوق.

من ناحيتها ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هيئة تنظيم الأوراق المالية لم تعط أي إشارة إلى الطريقة التي تعتزم استخدامها لتعزيز سوق الأسهم، في حين لم تَرُدّ الهيئة على طلب بلومبرغ التعليق على هذه الأنباء.

وتشير هذه الخطوة إلى أن السلطات الصينية متحمسة للمضي قُدُماً في تنفيذ تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بإنعاش سوق الأسهم الصينية البالغة قيمتها 10 تريليونات دولار وزيادة ثقة المستثمرين فيها. في الوقت نفسه سيساعد إنعاش سوق الأسهم التي مازالت واحدة من القنوات الرئيسية لاستثمار مُدَّخرات الأسر في الصين، سيساعد بكين في توفير التمويل لقطاع الشركات.