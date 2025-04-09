الصين تصدر تحذيرا بشأن السفر إلى الولايات المتحدة

واشنطن- “القدس العربي”: أصدرت الصين يوم الأربعاء تحذيرا بشأن السفر للمواطنين الذين يزورون الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تصاعدت فيه الحرب التجارية بين الدولتين، ومع تشديد الرقابة على الرعايا الأجانب الذين يحملون تأشيرات في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في بيان “في الآونة الأخيرة، ونظرا لتدهور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة والوضع الأمني الداخلي في الولايات المتحدة، تذكر وزارة الثقافة والسياحة السائحين الصينيين بضرورة تقييم مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة بشكل كامل وتوخي الحذر”.

وحث المسؤولون أيضًا الطلاب الذين يخططون للدراسة في الولايات المتحدة على توخي الحذر من المخاطر الأمنية.

وفرضت بكين رسوما جمركية انتقامية بنسبة 50% يوم الأربعاء على الواردات الأمريكية، والتي تأتي بعد ضريبة بنسبة 34% تم فرضها الأسبوع الماضي، في معركة وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، خلال مؤتمره الصحافي اليومي: “تسعى الولايات المتحدة إلى الهيمنة باسم المعاملة بالمثل، مضحية بالمصالح المشروعة لجميع الدول لخدمة مصالحها الأنانية، ومعطية الأولوية للولايات المتحدة على القواعد الدولية. هذا نموذجٌ للأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي”.

وأضاف أن “إساءة استخدام الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة يعادل حرمان البلدان، وخاصة تلك الواقعة في الجنوب العالمي، من حقها في التنمية”.

وفي منتصف نهار الأربعاء، وفي أعقاب زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين، قرر البيت الأبيض زيادة الرسوم على الواردات من الصين إلى 125 في المئة.

وكتب الرئيس ترامب يوم الأربعاء على موقع “تروث سوشيال”: “نظرًا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذا التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125%، اعتبارًا من الآن. في مرحلة ما، نأمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب، ستدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لم تعد مقبولة أو مستدامة “.