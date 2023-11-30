الصين تسعى لخارطة طريق واقعية لحل الدولتين من أجل تسوية القضية الفلسطينية

بكين: دعت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى وضع جدول زمني وخارطة طريق واقعيين لحل الدولتين من أجل تحقيق تسوية “شاملة وعادلة ودائمة” للقضية الفلسطينية.

جاء المقترح ضمن ورقة توضح موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نشرتها وزارة الخارجية الصينية بمناسبة تولي الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولفتت الورقة إلى أنه يتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا تكثيف وساطته الدبلوماسية، وإعادة إطلاق حل الدولتين، وعقد مؤتمر سلام دولي “أكثر موثوقية وفاعلية” في أقرب وقت ممكن.

كما حثت المجلس على الاستجابة للنداء العام من المجتمع الدولي بشأن “وقف شامل لإطلاق النار” لإنهاء القتال.

وجدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس، التأكيد على دعم بكين لمسعى الفلسطينيين لإقامة دولتهم.

ونقلت شينخوا عن الرئيس القول في رسالة إلى مؤتمر لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن “جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في التأخير في تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة”.

وقال شي “إن الدروس المريرة من دورة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تظهر بشكل كامل أنه من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك فقط يمكن تحقيق الأمن المستدام”.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وبذل الجهود من أجل وقف القتال وحماية المدنيين ووضع حد للكارثة الإنسانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي القول اليوم الخميس إن الدول التي لها تأثير على طرفي الصراع في منطقة الشرق الأوسط عليها لعب دور فعال لمنع اتساع الصراع للمنطقة بأكملها.

وأضاف أن الصين سترسل دفعة أخرى من الإمدادات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة استجابة للوضع الإنساني.

وتابع: “إننا نحث على إطلاق سراح جميع المحتجزين، وندعو إلى رفع الحصار الكامل عن غزة لضمان التدفق السلس للمساعدات الإنسانية وضمان الاحتياجات الأساسية اللازمة لحياة السكان المدنيين في غزة”.

(وكالات)