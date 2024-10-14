سياسة | دولي

الصين تطلب من إسرائيل وضع حد “للكوارث الإنسانية” في قطاع غزة

14 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

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بكين: أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه من الضروري وضع حد لـ”الكوارث الإنسانية” في غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام عمليات عسكرية في قطاع غزة ردا على الهجمات المميتة التي نفذتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال المسؤول الصيني لنظيره الإسرائيلي خلال الإتصال إن “الكوارث الإنسانية في غزة يجب ألا تستمر”، كما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

وأشار إلى أن “مواجهة العنف بالعنف لا يمكن أن تعالج بشكل كامل المخاوف المشروعة لكل الأطراف”.

وطالت الحرب قطاع غزة بأكمله، كما عاد شلل الأطفال إلى الظهور فيه للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، في ظل كارثة صحية وإنسانية.

وقد تم تدمير شبكة الصرف الصحي إلى حد كبير، وتتجمع المياه الملوثة في العراء والتي غالبا ما تكون مجاورة للأماكن السكنية المكتظة، مما يؤدي إلى تفشي هذا المرض شديد العدوى والمسبب للشلل.

الاثنين، أعربت فرنسا عن “قلقها العميق إزاء الوضع البالغ الخطورة في شمال غزة” واستنكرت العملية العسكرية الاسرائيلية الجارية منذ عدة أيام في الأراضي الفلسطينية و”التي خلفت خسائر فادحة”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 4:43 م

    هل بدأ التنين الأصفر الصيني يا عيني بالدخول على خط صراع الشرق الأوسط التعيس وتحدي الغول الأمريكي يا انريكي✌️ 🇨🇳☹️💪🚀🐒🤠🚀

    رد

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