الصين تطلق أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان

إسطنبول: أطلقت الصين، الأربعاء، أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان من طراز “تشوتشيويه-2”.

ويعد الصاروخ الحامل “تشوتشيويه-2″، الذي طورته شركة الصواريخ الصينية (لاند سبيس)، أول صاروخ في العالم يعمل بوقود الأكسجين والميثان السائل، ويدخل مداره المخطط له بنجاح، حسب وكالة “شينخوا” المحلية.

وتم إطلاق الصاروخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وانطلق الصاروخ الحامل “تشوتشيويه-2” إلى الفضاء في الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 ت.غ).

وهذه هي المهمة الثانية للصاروخ الحامل “تشوتشيويه-2″، بعد محاولة سابقة فاشلة في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وتوفر المحركات التي تعمل بالميثان أداءً عاليًا وتكلفة أقل، إلى جانب إمكانية إعادة الاستخدام وعدم السمية، حسب المصدر نفسه.

وتضمنت المهمة الحالية تحسينات تم التحقق من صحتها من خلال عمليات المحاكاة والاختبارات الأرضية واختبار المحرك.

(الأناضول)