الصين تعلن فرض رسوم جمركية على منتجات غذائية من كندا

بكين: أعلنت الصين السبت أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات كندية من المنتجات الغذائية ردا على رسوم فرضتها أوتاوا على بكين العام الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسوما نسبتها 100 بالمئة على الواردات الكندية من زيت السلجم (زيت بذور اللفت) وكعك الزيت والبازلاء، و25% على المنتجات المائية ولحم الخنزير.

ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة في 20 آذار/ مارس، بحسب الوزارة.

وكانت كندا فرضت في آب/ أغسطس الماضي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، تماشيا مع إجراءات أمريكية للحد من تدفق هذه المنتجات المدعومة من الدولة الصينية، إلى أسواق أمريكا الشمالية.

كما شملت الرسوم الكندية في حينه، واردات الصلب والألومنيوم من الصين.

وأكدت الوزارة أن التحقيق الذي أجرته بكين بشأن “مكافحة التمييز”، خلص إلى أن “الإجراءات التقييدية الكندية ضد بعض المنتجات الصينية عطّلت النظام التجاري الطبيعي وأضرّت بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة على أن “الصين تحضّ كندا على تصحيح ممارساتها على الفور، ورفع إجراءاتها التقييدية، وإلغاء تبعاتها السلبية”.

وكندا هي من أبرز الدول المنتجة لزيت السلجم النباتي، والذي تستخدم بعض أشكاله في الطهو، وأخرى في الصناعة. والصين هي تقليديا من أكبر مستهلكي هذا الزيت في العالم.

وشهدت العلاقات بين كندا والصين توترا لسنوات بعد توقيف أوتاوا في العام 2018 مسؤولة بارزة في شركة هواوي، ما دفع بكين إلى توقيف مواطنَين كنديين.

وتأتي الرسوم الجديدة في وقت تواجه أوتاوا وبكين توترات تجارية متزايدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقوم بفرض رسوم تجارية إضافية على دول منها الصين وكندا.

(أ ف ب)