الصين تفرض عقوبات على بنكين بالاتحاد الأوروبي في إجراءات انتقامية

بكين: فرضت الصين عقوبات على بنكين في الاتحاد الأوروبي، لتفي بذلك بتعهد بالانتقام بعد استهداف التكتل لبعض البنوك الصينية على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان الأربعاء أن الصين ضم بنكي “يو إيه بي أوربو بانكاس” و”إيه بي مانو بانكاس” لقائمة الإجراءات المضادة. وتحظر هذه الخطوة على المنظمات والأفراد في الصين القيام بأعمال تجارية أو التعاون أو غيرها من الأنشطة مع المؤسستين.

وذكرت الوزارة في بيان منفصل أنها تأمل في أن يقدر الاتحاد الأوروبي علاقته بالصين وأن يصحح خطأه ويتوقف عن الإضرار بمصالح البلاد.

(د ب أ)