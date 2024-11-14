الصين تلدغ البحرين بهدف قاتل وتحيي آمالها في تصفيات المونديال

المنامة: اقتنص المنتخب الصيني فوزا قاتلا من مضيفه البحريني 1 /صفر اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وخطف منتخب الصين الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة يونينغ تشانغ.

وأنهى منتخب البحرين المباراة بعشرة لاعبين لطرد وليد الحيام في الثواني الأخيرة.

وسجل منتخب الصين انتصاره الثاني في التصفيات مقابل ثلاث هزائم فيما تعرضت البحرين للهزيمة الثانية مقابل تعادلين وانتصار وحيد.

ورفع منتخب الصين رصيده إلى ست نقاط ليتقدم للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن البحرين التي تراجعت للمركز قبل الأخير.

وبدأت المباراة بشكل حذر، مع وجود أفضلية نسبية للمنتخب الصيني الذي بادر بتهديد المرمى البحريني حينما استلم جانغ يونينغ الكرة في الناحية اليسرى لمنطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة نحو الزاوية البعيدة لكن الحارس إبراهيم لطف الله تصدى للكرة ببراعة.

وأضاع المنتخب البحريني فرصة افتتاح التسجيل عندما أرسل محمد مرهون كرة عرضية زاحفة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء مرت من أمام مهدي الجبار قبل أن تصل إلى علي مدن الذي كاد أن يسكنها الشباك لكن المدافع الصيني بيهرام ابدويلي أبعدها إلى ركلة ركنية.

وأجرى مدرب المنتخب الصيني برانكو ايفانكوفيتش تبديلا اضطراريا في الدقيقة العشرين بخروج المدافع ابدويلي بسبب الإصابة ودخول هو هيتاو مكانه.

بعد ذلك، حاول المنتخب البحريني فرض سيطرته على مجريات اللعب في وسط الملعب مع اعتماده على الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء، في حين، حاول المنتخب الصيني الاعتماد على الانطلاقات السريعة والاختراق عبر الأطراف خاصة الجهة اليسرى، لكن دون تشكيل خطورة صريحة على كلا المرميين لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

بدأ المنتخب الصيني أحداث الشوط الثاني بأفضلية واضحة، وكاد يحرز هدف التقدم حينما أرسل زو هاويانجغ الذي دخل بديلا، كرة عرضية عالية من ركلة ركنية من الجهة اليمنى نحو القائم البعيد ارتقى لها يونينغ قبل أن يحولها برأسه تجاه الزاوية اليسرى، لكن الحارس لطف الله أبعدها في اللحظة الأخيرة إلى ضربة ركنية.

وأجرى مدرب المنتخب البحريني دراغان تالاييتش ثلاثة تبديلات بدخول عبد الوهاب المولد ومهدي حميدان وإبراهيم الختال بدلا من مدن وعباس فضل العصفور ومهدي عبد الجبار، وذلك في محاولة لزيادة الضغط الهجومي والتقدم في النتيجة.

ولاحت فرصة خطيرة للمنتخب البحريني عندما أرسل مرهون كرة عرضية عالية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها البديل الختال ليحولها برأسه نحو منتصف المرمى لكن الحارس وانغ دالي كان لها بالمرصاد.

وألغى حكم اللقاء هدف للمنتخب البحريني أحرزه علي حرم في الدقيقة 87 إثر وقوع الأخير في مصيدة التسلل وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (فار).

وبطريقة مثيرة ومن هجمة سريعة نجح المنتخب الصيني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة في خطف هدف الفوز القاتل بعد أن توغل البديل وان هايجان من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة عرضية زاحفة نحو يونينغ الذي سددها من اللمسة الأولى على يمين الحارس لطف الله في المرمى.

وتقام الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تلتقي إندونيسيا مع السعودية في جاكرتا، والصين مع اليابان في شيامن، والبحرين مع أستراليا في الرفاع.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

(د ب أ)