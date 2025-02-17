الصين تندد بعبور سفينة حربية كندية مضيق تايوان

بكين: ندد الجيش الصيني اليوم الإثنين بإبحار سفينة حربية كندية في مضيق تايوان، قائلا إن قواته الجوية والبحرية راقبت السفينة وحذرتها، وذلك بعد أيام قليلة من قيام سفن البحرية الأمريكية بإبحار مماثل.

وتمرّ عبر المضيق سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأحيانا سفن من دول حليفة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، مرة واحدة تقريبا كل شهر.

وتقول الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، إن الممر المائي الاستراتيجي ملك لها.

وقالت قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي في بيان إن تصرفات كندا “أثارت المشاكل عمدا” وقوضت السلام والاستقرار في المضيق.

وأضافت “قوات مسرح العمليات تحافظ على مستوى عال من التأهب في جميع الأوقات وتتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات”.

وامتنع الجيش الكندي عن التعليق على الأمر على الفور.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية أمس الأحد إن السفينة أبحرت باتجاه الشمال، مضيفة أن القوات التايوانية كانت تراقبها أيضا.

ورحبت وزارة الخارجية التايوانية بالإبحار.

وقالت أمس الأحد “اتخذت كندا مرة أخرى إجراءات ملموسة للدفاع عن حرية وسلام وانفتاح مضيق تايوان وأظهرت موقفها الثابت بأن مضيق تايوان هو مياه دولية”.

وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيا مزاعم بكين بشأن السيادة، قائلة إن شعب الجزيرة فقط هو الذي يمكنه أن يقرر مستقبله.

(رويترز)