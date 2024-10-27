الصين تنشر نحو عشرين طائرة حول تايوان بعد شرائها صواريخ أمريكية

بكين: نشرت الصين حوالي عشرين طائرة مقاتلة ومسيّرة الأحد في إطار “دورية مشتركة للاستعداد القتالي” حول تايوان، وفق ما أعلنت السلطات التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 19 طائرة صينية الأحد، بينها طائرات مقاتلة ومسيّرات، قرب الجزيرة لنحو أربع ساعات في إطار “الدورية المشتركة للاستعداد القتالي” لبكين مع سفن حربية.

هذه الدورية هي الثالثة التي أبلغت عنها وزارة الدفاع في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن “الجيش التايواني راقب عن كثب الوضع من خلال أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المشتركة، ونشر طائرات وسفنا حربية وأنظمة صواريخ أرضية كوسيلة لرد متناسب”.

وكانت الصين دانت مساء السبت عملية بيع أنظمة صواريخ أمريكية وافقت عليها واشنطن الجمعة لتايوان، منددة بإجراء “يضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأمريكية” و”يعرض السلام للخطر” في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مساء السبت إن بيع أنظمة صواريخ أرض-جو لتايوان “ينتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأمريكية ويعرض للخطر السلام والاستقرار” في المضيق.

وأكدت بكين أنها ستتخذ “جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية”.

تشمل الصفقة البالغة قيمتها 1,16 مليار دولار والتي لا يزال يتعين أن يوافق عليها الكونغرس، أنظمة مختلفة مضادة للطائرات، تشمل أنظمة “ناسامس” و123 صاروخا، وفق الوكالة الأمريكية المسؤولة عن المبيعات العسكرية للخارج.

وثمة صفقة أخرى أعلن عنها الجمعة تتضمن أنظمة رادار بمبلغ إجمالي قدره 828 مليون دولار. وستؤخذ هذه المعدات مباشرة من مخزونات القوات الجوية الأمريكية.

وأعربت وزارة الدفاع التايوانية السبت عن “امتنانها الصادق” لعملية البيع التي ستساعد الجيش على “مواصلة تحسين قدرته الدفاعية والحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار في المضيق”.

لا تعترف الولايات المتحدة بتايوان بوصفها دولة لكنها مع ذلك تقدم لتايبيه مساعدات عسكرية كبيرة.

وتعارض بكين بانتظام الدعم الأمريكي المقدم لتايوان وتتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها.

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيده منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. ورغم أنها تقول إنها تحبّذ “إعادة التوحيد السلمية”، إلا أنها لم تتخلَّ أبدا عن مبدأ استخدام القوة العسكرية وترسل بانتظام سفنا حربية وطائرات مقاتلة حول الجزيرة.

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، رصدت تايوان رقما قياسيا بلغ 153 طائرة صينية في يوم واحد قرب الجزيرة في نهاية مناورات عسكرية صينية.

قبل ذلك بشهر، فرضت بكين عقوبات على شركات دفاع أمريكية ردا على موافقة واشنطن على بيع معدات عسكرية لتايوان.

(أ ف ب)