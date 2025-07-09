سياسة | دولي

الصين تنفي تسليم إيران منظومة دفاع جوي

منذ 52 دقيقة

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أنقرة: نفت السفارة الصينية لدى تل أبيب، الأربعاء، صحة التقارير الإخبارية التي تتحدث عن تسليم بكين منظومة دفاع جوي لإيران.

وجاء ذلك في رد خطي للسفارة الصينية، على استفسار بهذا الشأن من صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.

وأكدت السفارة أن “الأنباء حول تسليم الصين منظومات دفاع جوي لإيران غير صحيحة”، مبينةً أن الصين لا تصدر أسلحة إطلاقا إلى دول منخرطة في نزاعات مسلحة.

وكان موقع “ميدل إيست آي” نشر نقلا عن مصادر لم يسمها أن الصين سلّمت طهران منظومات دفاع جوي، عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

(الأناضول)

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