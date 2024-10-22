الصين تنفي مزاعم ارتكابها انتهاكات حقوقية وتتهم الغرب بتجاهل “الجحيم الحي” في غزة

الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، ينظر بامتعاض بعد أن صوتت الولايات المتحدة ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن

الأمم المتحدة: انتقدت أستراليا والولايات المتحدة و13 دولة أخرى الصين في الأمم المتحدة، الثلاثاء، بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شينغيانغ والتبت، ما دفع بكين إلى التنديد بهذه الدول لتجاهلها “الجحيم الحي” في قطاع غزة.

فو: إذا لم يكن عدد القتلى في غزة كافيا “لإيقاظ ضمير بعض الدول الغربية، فإن حمايتهم المزعومة لحقوق الإنسان للمسلمين ليست سوى أكبر كذبة”

وأصبحت الصدامات بشأن معاملة الصين ضد الإيغور وغيرهم من المسلمين حدثا شائعا في الأمم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير قبل عامين أن “الاحتجاز التعسفي والتمييزي” الذي تقوم به الصين بحق الإيغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينغيانغ قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وقال التقرير إن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتُكبت.

وقال السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة جيمس لارسن أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية “نحث الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعهدت بها طواعية، وتنفيذ جميع توصيات الأمم المتحدة”.

وأضاف “هذا يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في كل من شينغيانغ والتبت، وتوضيح مصير أفراد الأسر المفقودين ومكان وجودهم على نحو عاجل”.

وتحدث لارسن نيابة عن أستراليا والولايات المتحدة وكندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا واليابان وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا.

وتنفي بكين منذ فترة طويلة مزاعم إساءة معاملة الإيغور جملة وتفصيلا. واتهم السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ اليوم الثلاثاء مجموعة الدول الغربية باللجوء إلى “الأكاذيب لإثارة المواجهات”.

وقال “وضع حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام في اللجنة هذا العام هو بلا شك وضع غزة. لقد قللت أستراليا والولايات المتحدة، من بين عدد قليل من الدول الأخرى، من شأن هذا الجحيم الحي، في حين شنت هجمات وحملات تشويه فيما يتعلق بشينغيانغ التي تنعم بالسلم والهدوء”.

أكبر كذبة

وقال فو إنه إذا لم يكن عدد القتلى في غزة كافيا “لإيقاظ ضمير بعض الدول الغربية، فإن حمايتهم المزعومة لحقوق الإنسان للمسلمين ليست سوى أكبر كذبة”.

وانتقد خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دولا غربية الشهر الماضي، لدعمها إسرائيل على الرغم من أفعالها في غزة.

وقالت نائبة السفيرة الأمريكية ليزا كارتي في بيانها أمام اللجنة، إن واشنطن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وسماح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقالت كارتي “نواصل التنديد بالفظائع المستمرة (التي ترتكبها الصين) في شينغيانغ وقمع سكان التبت والتضييق على المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ”.

وقرأ السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم بيانا أمام لجنة حقوق الإنسان نيابة عن 80 دولة قالت فيه إن أي قضايا تتعلق بشينغيانغ وهونغ كونغ والتبت هي شأن داخلي صيني.

وقالت المجموعة إنها تعارض “تسييس” حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة.

وقال السفير الأسترالي لارسن “لا يوجد سجل مثالي لحقوق الإنسان في أي دولة. لكن لا توجد دولة فوق التدقيق العادل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف “يتعين علينا جميعا عدم تقويض الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تعود بالنفع علينا جميعا، والتي تتحمل جميع الدول المسؤولية عنها”.

(رويترز)