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الصين تواجه انتشار فيروس تشيكونغونيا بإجراءات عديدة وسط إصابة الآلاف

منذ 46 دقيقة

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بكين: دفع تفشي فيروس شيكونغونيا في الصين السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية تراوحت ما بين استخدام شبكات منع البعوض وسحب المبيدات، وهددت بفرض غرامات على الأشخاص الذين لا يحركون المياه الراكدة كما أرسلت مسيرات لتعقب الأراضي التي تتكاثر فيها الحشرات.

وتم تسجيل ما يربو على 7000 حالة من المرض حتى اليوم الأربعاء، تتركز بشكل كبير في مركز فوشان الصناعي، قرب هونغ كونغ، التي سجلت حالة إصابة واحدة. ويبدو أن عدد الحالات الجديدة يتراجع ببطء، بحسب السلطات.

وينتقل فيروس تشيكونغونيا عن طريق البعوض ويسبب الحمى وآلام في المفاصل، ويشبه حمى الضنك، ويواجه الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بحالات صحية مسبقة خطرا أكبر جراء الإصابة به.

وأظهر التلفزيون الرسمي عمالا يرشون المبيدات حول شوارع المدينة والمناطق السكنية ومواقع البناء ومناطق أخرى قد يخالط فيها السكان البعوض الحامل للفيروس الذي يتكاثر في المياه الراكدة.

(أ ب)

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