الصين توافق على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية

بكين -وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الصين على «خفض وإلغاء» رسومها الجمركية على السيارات الأمريكية في تطور يشكل اختراقا في الحرب التجارية بين البلدين انعكس انتعاشا في الأسواق العالمية.

وجاء إعلان ترامب المفاجئ على «تويتر» غداة توصّله ونظيره الصيني شي جينبينغ نهاية الأسبوع، خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينِس أيرِس، إلى اتفاق نص على عدم فرض البلدين لمزيد من الرسوم خلال فترة ثلاثة أشهر، يفترض أن يتفاوض خلالها الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر تفصيلا.

ويأتي ذلك بعد أشهر من التوترات ومن فرض رسوم جمركية عقابية على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات أثارت مخاوف من حصول تصعيد سيضرّ بالاقتصاد العالمي.

وتصب الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين في مصلحة الطرفين، مع نجاح ترامب في تجنيب الصادرات الزراعية الأمريكية مزيدا من الأضرار، وتمكّن شي من تفادي تصعيد للضغوط عبر زيادة رسوم من شأنها أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وعبر «تويتر» أعلن ترامب ليل الأحد/الإثنين التوصّل إلى اختراق آخر بقوله إن الصين وافقت على «خفض وإلغاء» رسوم جمركية نسبتها 40 في المئة على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة. ولم تؤكد وزارة الخارجية الصينية ما أعلنه الرئيس الأمريكي واكتفت بالقول «في الأول من ديسمبر/كانون الأول توصّل الرئيس شي والرئيس ترامب إلى توافق حول المسائل التجارية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ ان الرئيسين «اتفقا على عدم فرض رسوم جديدة وتوصلا إلى مجموعة من الترتيبات البناءة من أجل معالجة خلافات ومشاكل قائمة».

ولم يوضح ترامب في تغريدته أي رسوم ستخفض وأي رسوم ستلغى، أو متى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وصرح رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين ويليام زاريت أنه إذا تأكد إعلان ترامب، فإنه «سيكون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح ومؤشرا على خطوات أخرى جيدة مقبلة».

وفي يوليو/تموز قامت الصين بخفض رسوم استيراد السيارات من 25 إلى 15 في المئة، ما شكل دفعا لمصنعي السيارات الأجانب الحريصين على زيادة نسبة المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

لكن فيما تصاعدت الخلافات مع الولايات المتحدة هذا الصيف، ردت بكين بفرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 25 في المئة ليرتفع إجمالي رسوم الاستيراد إلى 40 في المئة.

وتصنّع عدة شركات أمريكية سياراتها المخصصة للسوق الصينية في الصين، لكن زيادة الرسوم أضرت بمبيعاتها لا سيما شركة «تيسلا» والطرازات الأمريكية من سيارات «بي إم دبليو» الألمانية و»فورد» الأمريكية. وقال ستيفن أوكن، كبير المستشارين في شركة «مكلارتي» ومقرها سنغافورة، أنه سيتعيّن على بكين أن تعالج الشكاوى الأمريكية حول إلزامها للشركات بنقل حقوق الملكية الفكرية، لكي تخفّض واشنطن رسومها.

وتندرج هذه المسألة في صلب تحقيق يجريه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بموجب البند 301 من القانون التجاري الأمريكي المتعلق بالملكية الفكرية.

وقال أوكن إن «أي تحرّك يزيد من انفتاح الأسواق أو يؤمن تكافؤا سيلقى بالتأكيد ترحيبا ويمكن أن يؤدي إلى استمرار المحادثات».

وتابع «لكن يجب افتراض أنه بالنسبة للرسوم القائمة والمقترحة الهادفة لدفع الصين إلى معالجة الهواجس الأمريكية حول حقوق الملكية الفكرية، فإن التحرك المرتبط مباشرة بذلك هو الذي سيؤثر مستقبلا، وأكثر من أي شيء آخر، في الرسوم المفروضة بموجب البند 301».

ويوم السبت الماضي قال البيت الأبيض ان الصين وافقت على شراء كمية «كبيرة جدا» من الصادرات النفطية والمنتجات الزراعية والصناعية وغيرها من الولايات المتحدة.

في المقابل أكدت الصين أن للاتفاق «أهمية كبرى».

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ان الاتفاق «يجنّب توسّع الخلافات الاقتصادية والتجارية ويفتح آفاق تعاون جديدة».

وتحت تأثير هذا التطور الإيجابي في النزاع التجاري بين أول وثاني اقتصادين في العالم، انتعشت الأسواق الآسيوية والأوروبية، وأغلقت بورصتا هونغ كونغ وشنغهاي على ارتفاع كبير. كما ارتفعت قيمة اليوان بعد أشهر من التراجع على خلفية الحرب التجارية.

وبعد اللقاء الذي طال انتظاره بين ترامب وشي عاد المستثمرون للشراء بعد فترة إحجام تخوّفا من النزاع التجاري.

لكن مراقبين حذّروا من أن قضايا كبرى لم تحل بعد، من بينها دخول الشركات الأمريكية للسوق الصينية وحماية الملكية الفكرية.

وقال كيري كريغ، خبير الأسواق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول»، أنه يرجّح أن تزداد الأمور سوءا قبل أن تعود لتتحسن، وأن يؤدي الشعور السلبي إلى مزيد من التقلّبات في الأسواق. ورحّبت الصحف الرسمية الصينية بحذر بالاتفاق. ووصفت صحيفة «غلوبل تايمز» الصينية الاتفاق بـ»خطوة تاريخية إلى الأمام» تتيح «إمكانات هائلة للتجارة المنصفة».

وتابعت «نأمل في توصّل الفريقين التفاوضيين التجاريين… إلى أكبر عدد ممكن من الاتفاقات بأسرع وقت ممكن لتسريع التعاون بين الصين والولايات المتحدة».

وكتبت صحيفة «تشاينا دايلي» الحكومية «ليس هناك عصا سحرية تجعل الخلافات بين الولايات المتحدة والصين تختفي بين ليلة وضحاها».

وتابعت «لكن نظرا إلى مدى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فإن بقية دول العالم ستواصل حبس أنفاسها بانتظار معرفة ما إذا كانت مجموعة الخطط البناءة التي يتم العمل عليها ستنجح في إعادة العلاقات الثنائية إلى مسار التعاون بدلا من المواجهة».