الصين “ستستثمر 36 مليار دولار في عدة قطاعات بالجزائر”- (فيديو)

الجزائر: ذكر تلفزيون النهار على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، نقلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في عدة قطاعات بالجزائر، تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

وقال الرئيس خلال اجتماعه في إقليم شنتشن مع ممثلين للجالية الجزائرية في الصين: “المشروعات والاتفاقات المبرمة مع الجانب الصيني ضخمة ومتبادلة النفع للبلدين”.

ويقوم الرئيس الجزائري بزيارة رسمية للصين منذ أيام اجتمع خلالها مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين يوم الثلاثاء.

وقال تبون اليوم الخميس، إن الجزائر تسعى لرفع العلاقات الاقتصادية مع بكين إلى مستوى “العلاقات السياسية التاريخية الجيدة” مضيفا أن زيارته فتحت “كافة آفاق الاستثمار” بين البلدين.

وقد وقّع تبون ونظيره الصيني جين بينغ، 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وتشمل الاتفاقيات والمذكرات قطاعات كالنقل بالسكك الحديدية وتحويل التكنولوجيا، والتعاون الفلاحي والاتصالات، فضلا عن الرياضة والاستثمار والتعاون التجاري.

كما شملت مجالات الداخلية والتهيئة العمرانية والبحث العلمي والقضاء والتنمية الاجتماعية والطاقات المتجددة والهيدروجين، وقطاعات أخرى.

(رويترز)