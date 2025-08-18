سياسة | دولي

الصين: لن نسمح لأي شخص أو قوة بفصل تايوان عن الصين بأي شكل

منذ ساعتين

بكين: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الاثنين، خلال مؤتمر صحافي دوري عقد في بكين، إن موقف الصين من تايوان “ثابت وواضح”.

وجاءت تصريحات ماو ردا على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن نظيره الصيني شي جين بينغ أخبره بأنه لن “يتحرك” بشأن تايوان طالما بقي الرئيس الأمريكي في منصبه، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء، الاثنين.

وأكدت ماو مجددا على وجهة نظر بكين بأن قضية تايوان هي “شأن داخلي”.

وأضافت أن “كيفية حل قضية تايوان هي شأن خاص بالشعب الصيني، وإننا على استعداد للعمل بأقصى جهد وإخلاص من أجل إعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نسمح لأي شخص أو أي قوة بفصل تايوان عن الصين بأي شكل من الأشكال”.

(د ب أ)

