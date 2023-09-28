الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل

بكين: أعلنت وزارة الدفاع الصينية الخميس، أن بكين والرياض ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة الثانية على الإطلاق الشهر المقبل، في إطار تعزيز الصين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

ولفتت بكين إلى أن المناورات المعروفة باسم “السيف الأزرق 2023” ستجري في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إحاطة صحافية: “يركّز هذا التدريب المشترك على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج وإجراء تدريبات على تكتيكات القنّاصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك”.

وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى في عام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح وو أن الدولتَين “تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودّي بين الجيشَين وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات”.

وتأتي التدريبات في وقت تسعى بكين إلى تعميق علاقاتها مع الرياض ولعب دور صانعة سلام في الشرق الأوسط.

هذا العام، تولت الصين رعاية اتفاق بين القوتين الاقليميتين المتنافستين السعودية وايران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

(أ ف ب)