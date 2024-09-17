الضربات الموجعة تربك حسابات وليد الركراكي مع المغرب

لندن- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية، عن خطة المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، للتغلب على أزمة الإصابات التي عصفت ببعض اللاعبين بعد عودتهم إلى فريقهم فور انتهاء مهمتهم مع أسود أطلس في معسكر سبتمبر/ أيلول الحالي، وذلك من خلال دراسة عدة خيارات لتعويض الأسماء التي تأكد غيابها عن مباراتي الشهر المقبل ضد جمهورية أفريقيا الوسطى، في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وانهالت الأنباء التعيسة على مدرب رابع كأس العالم قطر 2022، في الأيام والساعات القليلة الماضية، آخرها ما وُصفت إعلاميا في إسبانيا والمغرب بالضربة الموجعة لريال مدريد ومنتخب الأسود، بعد الانتكاسة السيئة التي ألمت بالشاب العشريني براهيم دياز، وعلى إثرها اضطر لمغادرة أرضية الملعب في ليلة تخطي ريال سوسييداد بثنائية نظيفة في الأسبوع الخامس للدوري الإسباني، وسط عاصفة من الانفرادات والتقارير، التي تشير إلى إمكانية غيابه لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن ثمانية أسابيع، حتى يتمكن من التعافي من إصابته العضلية.

وفي نفس المباراة التي احتضنها ملعب “أنويتا” في عطلة نهاية الأسبوع، تعرض المغربي الآخر المنتقل حديثا إلى صفوف النادي الباسكي نايف أكرد، لإصابة عضلية أجبرته على ترك مكانه قبل ربع ساعة من نهاية المواجهة، كأسوأ سيناريو كان ينتظره الركراكي، خاصة بعد خروج مدافع كريستال بالاس شادي رياض، من الحسابات لمدة ثلاثة أشهر، وتبعه ظهير مانشستر يونايتد نصير مزراوي، الذي أصيب على مستوى العضلية الخلفية أثناء مشاركته أمام ساوثامبتون، في المباراة التي حسمها فريقه بثلاثية نظيفة.

كما يُعاني القائد حكيم زياش، من إصابة على مستوى عضلة الظهر، ومن المفترض أن يحصل على راحة لمدة 4 أسابيع، حتى يكون لائقا بنسبة 100%، قبل عودته للمشاركة مع نادي غالطة سراي التركي، الأمر الذي جعل مدرب المنتخب يتخذ قرارا بإراحة نجم تشيلسي سابقا من معسكر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يفاضل بين عدة أسماء واعدة، أملا في تعويض زياش وباقي ضحايا كابوس الإصابة أمام جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك وفقا لموقع “كورة”.

وعلم الموقع الرياضي من مصادره، أن المدرب الأربعيني يدرس جديا فكرة الاستعانة ببعض الدماء الجديدة في معسكر الشهر المقبل، أبرزهم أسامة الصحراوي، لاعب نادي ليل، الذي قرر التخلي عن جنسيته النرويجية، تمهيدا لتمثيل وطن الآباء والأجداد على المدى القريب أو المتوسط، ومعه لاعب نادي آيندهوفن صهيب درويش، كبدلاء محتملين للقائد المصاب ونجم ريال مدريد، وبالمثل سيفاضل بين 4 مدافعين لتعويض شادي رياض، هم المنتقل حديثا إلى بافوس القبرصي مهدي بوكامير، بعد ظهوره اللافت في أولمبياد باريس 2024، ومدافع لوغانو السويسري أيمن الوافي، مع إمكانية عودة جواد الياميق، مدافع الوحدة السعودي أو مدافع دينامو زغرب الكرواتي سامي مايي.