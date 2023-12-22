الضغط “يشتد”.. سؤال “ملغوم” في وجه قيادة حماس: ما هو تصور الحركة لمستقبل غزة “السياسي”؟

عمان- “القدس العربي”:

بدأ الضغط على أطراف القرار في بعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا قيادات حركة حماس أو مطبخها السياسي على شكل صيغة أو “نصيحة” تقترح بأن الإجابة على السؤال الذي يشغل ذهن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى وبعض الأنظمة العربية أصبح لزاما على حركة حماس تقديم إجابة واضحة الملامح عليه.

تفترض حكومات ووساطات عربية الآن أن سياسة الحركة في الامتناع عن تقديم “إجابة” على ذلك السؤال لا يمكن قبولها.

السؤال نفسه موصوف بـ”لغم ولغز سياسي”: ما هو تصوركم السياسي – المقصود حماس – لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب؟

تفترض حكومات ووساطات عربية الآن أن سياسة الحركة في الامتناع عن تقديم “إجابة” على السؤال لا يمكن قبولها

لم يعد سرا أن ذلك السؤال الذي يثير كل النقاشات ارتبط اليوم بهوس من الوسطاء وبعض الدول العربية وبعض المستشارين والدبلوماسيين الأجانب والغربيين والأمريكيين بوضع خطة لوقف العدوان كما يقال لقادة حماس وغيرهم.

والمقصود هنا أن حماس أصبح واجبا عليها بنظر جهات وحلقات الضغط الحالية أن تقدم إجابة مسيسة وقابلة للتطبيق على هذا السؤال الذي لاحظت أوساط سياسية في عمان مؤخرا أن الإدارة الأمريكية التحقت بركب الذين يطرحونه.

بمعنى آخر حماس وهي تحت القصف وفي مواجهة عدوان إسرائيلي همجي يطالبها الأصدقاء وبعض الحلفاء والشركاء وغالبية الأطراف بأن تحدد المسار السياسي الذي تتخيله كهدف يمكن تطبيقه وتنفيذه على الأرض بعنوان ما هو مستقبل قطاع غزة؟

السؤال يبدو ملغوما وحركة حماس قدرت من اللحظة الأولى التي طرح عليها فيها هذا السؤال بأنه عبارة عن “كمين كبير”، وأن طرح السؤال يستند أصلا إلى تلك النظرية التي بدأت تتردد في كل من الدوحة والقاهرة وعمان بعنوان صعوبة بقاء حركة حماس في قيادة إدارة قطاع غزة مستقبلا.

والجديد في حلقات الضغط أن الجهات الضاغطة هنا تحاول إقناع قيادات حماس بأن الإجابة على هذا السؤال العالق أصبحت مطلوبة وبإلحاح وبشدة.

الجديد في حلقات الضغط أن الجهات الضاغطة تحاول إقناع قيادات حماس بأن الإجابة على السؤال أصبحت مطلوبة وبإلحاح وبشدة

ولم يعد من الممكن للمطبخ السياسي في الحركة أن يستمر في الإفلات من الجواب على ذلك السؤال.

وهو أمر تقبله الجميع في بداية العدوان.

لكن الجهات الضاغطة نفسها اليوم تقترح على قادة حماس في طاقمها السياسي تحديدا أن الإجابة باتت ملحة وضرورية وأنها جزء من إستراتيجية الجلوس على طاولة المفاوضات والتحاق الأمريكيين تحديدا بجهد خاص عنوانه العمل على وقف العدوان.

“المحذور” الأساسي عند قادة حماس أن يكون هذا النمط من الضغط مقدمة لتقويض البنية العسكرية لحركة حماس. والأهم لحرمان فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس تحديدا من أي مكاسب سياسية جذرية عميقة تبرر حتى أمام الشعب الفلسطيني حجم التضحيات والدماء والمعاناة.

حتى اللحظة وإزاء عاصفة طرح السؤال تصمد حماس عند عبارة “أولويتنا الآن محصورة في وقف العدوان أولا ثم نستمع للجميع”.