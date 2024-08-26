الضغوط الإسرائيلية في أمريكا: هل جاء دور ترامب؟

لا يكاد يمرّ يوم على الولايات المتحدة الأمريكية إلا ويشهد شتى التفاعلات مع حرب الإبادة الإسرائيلية الدائرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، فلا تتوقف ردود الأفعال عند مستويات سياسية وحقوقية وإنسانية. والمواقف تنقسم عموماً بين إدانة جرائم الحرب والدعوة إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة إعمار القطاع، أو في المقابل تأييد دولة الاحتلال والتواطؤ مع العدوان وتسعير أجواء العداء ضد الشعب الفلسطيني والمطالبة بقمع التظاهرات والاعتصامات التي عمت الجامعات الأمريكية.

ومن الطبيعي أن تأخذ حالة الاستقطاب هذه صيغة أشد احتقاناً خلال الفترة الراهنة تحديداً، مع اقتراب مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل حيث موعد الانتخابات الرئاسية، ومع استقرار الحزب الجمهوري على مرشحه الرئيس السابق دونالد ترامب، في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس. وليس مستغرباً في السياق ذاته أن تقع التباينات داخل الصف الواحد ذاته، بسبب الإلحاح على مزيد من الوضوح في صياغة المواقف، كما حدث مع مجموعة «مسلمات من أجل هاريس» التي حلّت نفسها وتوقفت عن مساندة المرشحة الديمقراطية بعد خطابها في ختام المؤتمر الوطني للحزب.

وعلى الطرف الآخر كان لافتاً الاستقبال الفاتر الذي صدر عن مجموعات ضغط يهودية بصدد أحدث إعلانات المرشح الجمهوري ترامب، والذي احتوى تلميحاً إلى الحرب في غزة من دون ذكر 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تحديداً، والتركيز أكثر على مزايا الرئيس السابق في التعامل بقوة مع إيران، مع عبارة تتحدث حرفياً عن «آلاف قُتلوا بوحشية، بمَن فيهم مواطنون أمريكيون» التي يُفهم ضمناً أنها تعني مقتل آلاف الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، أكثر مما تُفهم مسؤولية «حماس» عن قتلهم. كذلك فإن لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تضمنها الإعلان إنما توضح تدمير المساكن والعمران المدني في القطاع، وبالتالي اعتبر البعض ضمن أنصار دولة الاحتلال أنها بمثابة إدانة بصرية لجيش الاحتلال.

ورغم أن الإعلان أدرج صورة اجتماع ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن العبارة اللاحقة تشدد على أن ترامب ضمن بقاء الشرق الأوسط متنعماً بالسلام، وأبقى الولايات المتحدة ّبمنأى عن حروب لا نهاية لها» الأمر الذي لم يعجب مجموعات الضغط هنا أيضاً. كذلك لم ترضهم عبارة الختام التي أتت على لسان ترامب: «حين أعود إلى البيت الأبيض، سوف يعرف أعداؤنا: إذا أرقتم قطرة من دم أمريكي، فسنريق غالوناً من دمائكم» لأنها لا تشمل الدم الإسرائيلي بالتسمية الصريحة، كما توحي بنأي أمريكي عن الصراع وهذا لا يعجب أنصار الاحتلال أيضاً.

فهل جاء الدور على ترامب كي يكون موضع سخط مجموعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة؟ الأسابيع والاشهر المقبلة كفيلة بالإجابة، مع تقلبات حملات الانتخابات الرئاسية وتحولاتها بين إعلان هنا وآخر مضاد هناك. والثابت أن تصريحاته في الدعم المطلق لدولة الاحتلال، ووصم هاريس بتهمة كراهية دولة الاحتلال، لن تشفع كثيراً للرئيس السابق، ولن تردّ عنه الهجمات.