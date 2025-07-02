الضفة.. إسرائيليون ينشئون سادس بؤرة استيطانية قرب أريحا خلال شهر

رام الله: قال ناشط حقوقي فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين أنشؤوا، الأربعاء، سادس بؤرة استيطانية قرب مدينة أريحا التاريخية شرقي الضفة الغربية المحتلة خلال شهر، كما احتلوا منزلا فلسطينيا.

وأكد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات أن عددا من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية قرب تجمّع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا، لا يبعد سوى 150 مترا عن منازل الفلسطينيين.

وذكر مليحات، أن المستوطنين “أحضروا معهم قطعان ماشية وأقاموا لها حظائر ووضعوا خياما، وشرعوا في تدشين بؤرة استيطانية”.

وأشار إلى اقتحام المستوطنين لمنزل أحد المواطنين في تجمّع عرب المليحات والجلوس فيه والاستيلاء على أعلاف الماشية التي يخزنها السكان البدو”.

وأضاف أن “مستوطنين سبق وأقاموا خمس بؤر استيطانية أخرى خلال شهر في منطقة المعرجات”.

ووفق مليحات، فإن عدد الفلسطينيين في تجمّع عرب المليحات يتجاوز 500 نسمة يعيشون “تصعيدا خطيرا” على يد المستوطنين بهدف “اقتلاع الوجود الفلسطيني من المنطقة”.

وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية، فإن اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى رحيل نحو 30 تجمّعا فلسطينيا منذ تصعيد إسرائيل عدوانها في الضفة بالتزامن مع بدء الحرب على قطاع غزة.

وأدى تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 191 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)