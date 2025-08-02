الضفة.. إصابات خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم

رام الله: أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء السبت، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، من المدخل الشمالي، وتمركزت في محيط مسجد بلال بن رباح، قبل أن تقتحم مخيمي عايدة والعزة المجاورين”.

وأضافت: “خلال الاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أسفر عن وقوع عدة حالات اختناق تم التعامل معها ميدانيًا من قبل طواقم الإسعاف”.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة “بيت أُمر” شمال مدينة الخليل (جنوب)، وبلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله (وسط)، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

أما شمالي الضفة، فذكر التلفزيون أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة “عنبتا” شرق مدينة طولكرم وداهم عدة متاجر، ودفع بتعزيزات إلى مخيم جنين، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وبموازاة حرب الإبادة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)