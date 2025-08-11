الضفة.. إصابات فلسطينية بهجمات مستوطنين واقتحامات للجيش الإسرائيلي

رام الله: أصيب، مساء الاثنين، عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض، في هجمات لمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينما طالت الاعتداءات كذلك متضامنين أجانب.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية “إصابتين لمتضامنيْن أجنبيين (دون ذكر جنسيتهما) نتيجة اعتداء المستوطنين والجيش عليهم في خربة بزيق في الأغوار الشمالية”.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فإن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت، مساء اليوم الاثنين، على مواطنين ومتضامنين أجانب في خربة ابزيق، شمال طوباس”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وداهمت عدة مساكن واعتدت بالضرب على مواطنين ومتضامنين أجانب في المنطقة، ما أدى لإصابة متضامنين اثنين نقلا على إثرها إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي”.

وجنوبي الضفة، ذكرت الوكالة أن عددا من المواطنين أصيبوا، في هجمات للمستوطنين على بلدتي حلحول وصوريف شمال مدينة الخليل.

وأضافت أن “عددا من المستعمرين (المستوطنين) المسلحين، بحماية جنود الاحتلال، هاجموا المواطنين في حلحول وصوريف واعتدوا عليهم بالضرب المبرح ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض وكدمات عولجوا على إثرها ميدانيا”.

وأوضحت أن المستوطنين “أتلفوا محصول عنب لمواطنين من عائلة كرجة في منطقة الحواور ببلدة حلحول، وسرقوا آخر، فيما أشعلوا النار في محيط منزل المواطن محمود أحمد محمود الهور بمنطقة عين الحمام شمال صوريف، في محاولة لإحراقه، وقد تمكنت إطفائية بلدية صوريف من إخمادها قبل امتدادها إلى داخل المنزل”.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون خلال يوليو/ تموز الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)