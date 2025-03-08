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الضفة.. إصابات في اعتداء لمستوطنين إسرائيليين على تجمع فلسطيني- (فيديو)

8 - مارس - 2025

أرشيف

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رام الله: أصيب، مساء السبت، عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض خلال هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على تجمع فلسطيني جنوبي الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية، إن “عددا من المواطنين أصيبوا مساء السبت، جراء اعتداء مستعمرين إرهابيين عليهم في مسافِر يطا (مجموعة قرى فلسطينية)، جنوب (مدينة) الخليل”.

ونقلت عن الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، قوله، إن “مستعمرين مسلحين من مستعمرة سوسيا، المقامة على أراضي مسافِر يطا، هاجموا بحماية قوات الاحتلال أهالي تجمع وادي جحيش، بمن فيهم أطفال ونساء”.
وأضاف مخامرة، أن الهجوم تم “بالتزامن مع موعد الإفطار واعتدوا عليهم بالضرب، ما تسبب في إصابة عدد منهم برضوض عرف من بينهم إبراهيم النواجعة، الذي تم الاعتداء عليه بالهراوات”.
وأضاف أن “المستعمرين اقتلعوا عددا من الأشجار في المنطقة”.
ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) نفذ المستوطنون 230 اعتداء بالضفة خلال فبراير/ شباط الماضي.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(وكالات)

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