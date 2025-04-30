الضفة.. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي جنين- (فيديوهات)

جنين: أصيب فلسطينيان حالة أحدهما خطيرة، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة اليامون وشرعت في تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين.





وبين الشهود، أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت خلالها الأخيرة الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

بدورها، قالت “كتيبة جنين” التابعة “لسرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “تمكن مقاتلونا في سرية اليامون من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع (سجيل) معدة مسبقا في آلية عسكرية”.

وأشارت في بيان إلى أن مقاتليها “يواصلون التصدي لقوات العدو المقتحمة للبلدة في عدة محاور وفق متطلبات وظروف الميدان”.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال مدنا وبلدات بالضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين.

ولليوم الـ 100 يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في مخيمات شمالي الضفة الغربية، والتي بدأها بمخيم جنين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)