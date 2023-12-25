الضفة.. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أصيب فلسطينيان اثنان، فجر الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمات مدن ومخيمات وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مدينة طوباس (شمال)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل (جنوب).

وأوضحت أن “مواطنًا أصيب بجراح وصفت بالخطيرة تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر في طوباس جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر، فيما نقلت مصابا بالرصاص الحي في اليد والفخذ ببلدة سعير”.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية تركزت في مدينة ومخيم جنين (شمال)، ومخيم بلاطة قرب نابلس، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل.

وبيّن نقلا عن شهود عيان أن اشتباكا مسلحا وقع بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين.

وأشار الشهود إلى أن الجيش جرف شوارع وخرب ممتلكات فلسطينية في مخيمي جنين وبلاطة، قبل انسحابه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تتصاعد عمليات الاقتحام الإسرائيلية بالضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش عمليات دهم وتفتيش تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على غزة، خلّفت “20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، في آخر حصيلة أصدرتها السلطات المحلية الأحد، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)