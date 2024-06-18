الضفة.. إصابة فلسطينيين اثنين بهجوم نفذه مستوطنون بنابلس- (فيديوهات)

نابلس: أصيب فلسطينيان الثلاثاء، في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة بورين بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بورين واعتدوا على الأهالي بالضرب وأحرقوا مركبة فلسطينية.

وبين الشهود أن النيران أتت على المركبة بشكل كامل، وأن المستوطنين أضرموا النيران في أراض زراعية، وسط مواجهات مع الأهالي.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت مواطنين اثنين من بورين بينهم سيدة جراء الاعتداء عليهما بالضرب من قبل مستوطنين.

وبالتزامن مع حربه على غزة صعَد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 شهيدا وحوالي 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلا فلسطينيا، وفق جهات فلسطينية رسمية.

فيما أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة على غزة عن أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(وكالات)