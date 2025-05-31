الضفة.. إصابة فلسطينيين باعتداءات لجيش الاحتلال ومستوطنين- (فيديو)

رام الله: أصيب عدد من الفلسطينيين أحدهم بالرصاص الحي، مساء السبت، جراء اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت إصابتين قرب مدينة أريحا (شرق)، إحداهما بالرصاص الحي، والأخرى نتيجة اعتداء بالضرب على الرأس من قبل جيش الاحتلال.

في السياق، أفادت منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة إسرائيليا (غير حكومية)، في بيان، أن مستوطنين اقتحموا “تجمع العوجا” شمال أريحا شرق الضفة المحتلة، وأفرغوا صهاريج مياه، وأتلفت جمالهم أعلاف الماشية.

وفي بلدة دير دبوان شرق رام الله، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال تصديهم لمحاولة اقتحام نفذها عشرات المستوطنين من المدخل الشرقي للبلدة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وشهدت مناطق أخرى بمحافظة رام الله اعتداءات مماثلة، شملت مهاجمة مواطنين في أراضيهم بين قريتي نعلين وقبيا (غرب المدينة)، وإطلاق أغنام المستوطنين في المحاصيل الزراعية، وإطلاق نار تجاه شاب في قرية المغير، واعتداءات على منازل في بلدة سنجل.

كما أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على احتجاز عدد من الشبان في بلدة سنجل، بينهم نائب رئيس بلدية البلدة بهاء فقها، وأغلق مدخلها، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية برقا شرق رام الله.

وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين.

وفي جنوب الضفة، هاجم مستوطنون مسلحون مزارعين في بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت قوات جيش الاحتلال الشاب جهاد الشلالدة خلال محاولته التصدي لهم.

أما في مدينة طولكرم شمال الضفة، فاقتحمت آليات الجيش شوارع وأحياء سكنية مطلقة أبواقها بطريقة استفزازية، وأقامت حواجز مفاجئة أوقفت خلالها المواطنين وأخضعتهم لتفتيش واستجواب.

وفي قرية يتما جنوب نابلس، أعلن مجلسها القروي أن قوات الاحتلال اعتقلت موظف النظافة رشاد محمد مطلق نجار بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

ووفق تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 157 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، خلال النصف الأول من مايو/ أيار الجاري.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(وكالات)