الضفة.. إصابة فلسطينيين بالاختناق إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

نابلس (فلسطين المحتلة) : أُصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر محلية إن قوات الجيش الإسرائيلي “اقتحمت بلدة قصرة جنوب نابلس؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مواطنين من سكان البلدة”.

وأضافت المصادر أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا خلال هذه المواجهات “قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة عدد (لم تحدده) من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام”.

ولفتت إلى أن المصابين “تمت معالجتهم ميدانيا”.

#متابعة | قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقة شمال غرب نابلس pic.twitter.com/G8ZLBrpaEK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 20, 2024

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة لاعتقال مَن يسميهم “مطلوبين”، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة.

وبالتزامن مع حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 550 شهيداً وحوالي 5 آلاف و200 جريح، وفق جهات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حرب إسرائيل على غزة أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)