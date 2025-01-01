الضفة.. إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أصيب فلسطيني بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال أن “محاولة دهس وقعت بالقرب من قرية دير قديس، حيث حاول فلسطيني دهس عدد من الجنود في المكان، قبل إطلاق النيران عليه وتحييده”.

من جانبها، قالت القناة (12) العبرية الخاصة: “أطلقت مجندة النار على السيارة التي حاولت دهسها، وأصابت سائقها بجروح خطيرة دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره على حسابه بمنصة “إكس”: “ورد بلاغ بوقوع حادث دهس قرب دير قديس وتم تحييد مشتبه به في المنطقة. مزيد من التفاصيل لاحقا”.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(وكالات)