الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق نابلس

نابلس: أصيب فلسطيني، مساء الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، “إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في الرأس والبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك، وتم نقله للعلاج”.

وتشهد بلدة بيت فوريك مواجهات شبه يومية، في أعقاب عمليات اقتحام إسرائيلية للبلدة، وبلدة بيت دجن المجاورة.

وشدد جيش الاحتلال، الخميس، إجراءاته على حاجز بيت فوريك العسكري، ما أجبر مئات الفلسطينيين العالقين على تناول الإفطار على الحاجز.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)