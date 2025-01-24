الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم العروب بالخليل

غزة: أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان: “إصابة بالرصاص الحي بالقدم لشاب في العروب قرب الخليل وجارٍ نقله للمستشفى”.

وذكر شهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم العروب بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في محيط البركة الرومانية، لتدور مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وبين الشهود أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه الشبان.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة جنين لليوم الرابع على التوالي، والتي أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا ونحو 50 جريحا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 875 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)