الضفة.. إصابة فلسطيني في اعتداء لجيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مساء الأحد، إصابة فلسطيني ونقله إلى المستشفى نتيجة إصابته بجروح ورضوض بعد تعرضه للضرب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي اقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة “وفا” (رسمية) إن شابا من مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل (جنوب) “أصيب بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب”.

وأضافت أن “تلك القوات أوقفت الشاب عز الدين خالد أبو ربيع، عند أحد الحواجز العسكرية على مدخل مدينة أريحا (شرق)، واعتدت عليه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بجروح وكدمات، نقل على إثرها إلى مستشفى الأهلي في الخليل”.

ونشرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) عبر قناتها على تلغرام، صورا للشاب وتبدو آثار الاعتداء على جسده.

على صعيد الاقتحامات، ذكرت الإذاعة أن الجيش اقتحم بلدة دير أبومشعل، شمال غرب مدينة رام الله (وسط) وأطلق “قنابل مسيلة للدموع”.

وأشارت إلى اندلاع مواجهات في قرية أودلا، جنوب شرق مدينة نابلس (شمال)، واقتحام بلدة زعترة، شرق مدينة بيت لحم (جنوب)، دون أن تشير لوقوع إصابات أو اعتقالات.

كما ذكرت “وفا” أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة عرّابة، جنوب مدينة جنين (شمال)، وأن قوة راجلة اقتحمت البلدة “وانتشرت في شوارعها، وداهمت منزلا وفتشته، وسط تحليق طائرات مُسيرة في الأجواء”.

(وكالات)